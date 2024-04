Reprodução - Instagram - 10.4.24 Gracyanne surpreende com alongamento e momento de cólica





Gracyanne Barbosa chamou a atenção nas redes sociais, nesta quarta-feira (10), ao exibir um alongamento inusitado e um momento "cólica" para os seguidores.

A musa, de 40 anos, se prepara para passar por uma cirurgia, já que a influenciadora fitness sofreu uma lesão no ligamento patelar, no joelho. No entanto, a rotina de Gracyanne segue repleta de exercícios, tanto em casa quanto na academia.



"Quando me perguntam 'O que você faz para se distrair?'", escreveu ela no Instagram, mostrando um vídeo em que aparece em cima do sofá dobrando o corpo.





Um amigo filmou Gracyanne "atrasada" para o café da manhã, pois a musa fitness participava de uma aula online de alongamento. No chão, Gracyanne ainda empinou o bumbum e mostrou elasticidade.

Leia também Conheça o novo affair de Rodrygo Goés, da Seleção Brasileira





Em outro momento do dia, Gracyanne surpreendeu os fãs ao mostrar a posição preferida para lidar com a cólica. Na cama, ajoelhada e com as mãos no rosto, a esposa de Belo perguntou para as seguidoras como elas enfrentam o momento.