Reprodução Instagram - 9.4.2024 Tata Estaniecki sem aliança de casamento

Esposa de Júlio Cocielo, a apresentadora Tata Estaniecki virou assunto nas redes sociais ao surgir sem a aliança de casamento. Na última segunda-feira (8), ela veio a público se posicionar, já que muitos internautas especularam que o relacionamento dela estava em crise.



“Ó, mas vocês arrumam problema com tudo, não é? Estou sem aliança porque não sei o que fiz nesse dedo [anelar]. Está doendo de um jeito dentro do osso. Não sei se foi porque fiz academia de aliança, normalmente eu tiro”, explicou.



“Não estava nem conseguindo fechar [a mão]. Não sei explicar a dor que estou sentindo nesse dedo. Agora está passando, hoje está bem melhor, mas desde sexta-feira (5) que estou sentindo uma dor surreal. E é isso aí, que gente doida”, completou.



Tata Estaniecki se casou com o também youtuber Júlio Cocielo em 2018. A cerimônia aconteceu em Punta Cana, no Caribe, em março. Em 2020, o casal teve a primeira filha, Beatriz, de 3 anos. Já em 2023, eles deram à luz a Caio, de 10 meses.





