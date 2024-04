Reprodução/Instagram - 08.04.2024 Apresentadora brincou com situação inusitada em hotel





A modelo Letticia Munniz divertiu os seguidores ao revelar o perrengue chique que sofreu no último domingo (07) ao usar em excesso sal de banho em uma banheira.

"Quando a gente é pobre de nascença e vai num lugar de rico, a gente não sabe viver nesse lugar. Botei tanto sal de banho na água. Acho que era para colocar uma colherzinha, eu botei o pote inteiro!", revelou ela.

Leia também Fátima Bernardes se emociona ao contar da saída dos filhos de casa





"Não consigo ficar com a perna dentro da banheira, porque tem tanto sal na água... eu faço força para baixo, minha perna volta para cima! Estou até escorrengando. Socorro!", brincou a apresentadora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Ser emergente é uma barra", afirmou Munniz em tom de ironia.



Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: