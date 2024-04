Reprodução/Instagram - 08.04.2024 Artista brasileira sairá em turnê internacional a partir de maio





A cantora Anitta anunciou nesta segunda-feira (08) que sairá em turnê internacional por 13 países a partir do dia 18 de maio, na Cidade do México.

A artista lançará o "Funk Generation", próximo álbum de estúdio carioca e que possui o foco para o mercado internacional. Por isso, as datas anunciadas nesta segunda são apenas para países estrangeiros.

"O #BaileFunkExperience está prestes a dominar o mundo! Estou absolutamente emocionado em anunciar que estou preparando minha primeira turnê mundial para espalhar a energia do funk brasileiro por 13 países, para que vocês possam festejar comigo de uma forma única, intensa e de perto! Prepare-se para sentir o funk como nunca antes!", escreveu ela na legenda do anúncio.



Recentemente, a cantora lançou a música Double Team, que estará no futuro álbum de estúdio, com os artistas Bad Gyal e Brray. Segundo a própria, "Funk Generation" estará disponível nas plataformas digitais no dia 26 de abril.



