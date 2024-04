Reprodução/Instagram - 30.03.2024 Fabiana Justus atualiza quadro de saúde após transplante: 'Muita dor'

A influenciadora Fabiana Justus explicou nesta sexta-feira (5) o motivo do afastamento das redes sociais. Em comunicado, a herdeira de Roberto Justus revelou estar enfrentando efeitos colaterais da quimioterapia e destacou sentir 'muita dor e desconforto'.



Através dos Stories do Instagram, a mãe de Chiara, Sienna e Luigi detalhou que tem aproveitado as horas do dia para descansar e repor a saúde.

"Eu sei que vcs estão preocupadas/os. Obrigada pelo carinho!! Vocês são incríveis. Esses dias tem sido bem difíceis! Mas tudo parte do tratamento. A famosa 'mucosite'... quem já passou sabe como é difícil", explicou Fabiana, referindo-se ao processo inflamatório que pode causar feridas na pele e na mucosa.

"É um efeito colateral das químios pré-transplante, e como agora minha medula zera para que a nova possa pegar, minha imunidade também está zerada, então são dias de muita dor e desconforto", revelou.

A influenciadora aponta que já era esperado passar por essas dificuldades. "Só não imaginava como seria! Por isso estou sumidinha... mas faz parte de todo o tratamento. Continuem rezando para que a 'pega' da medula aconteça logo, pois com ela, tudo melhora! Obrigada do fundo do coração pelo amor que recebo diariamente de vocês!", completou.

