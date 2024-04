Reprodução Sem calcinha, esposa de Kanye West improvisa para não ser presa; veja

A arquiteta Bianca Censori chamou atenção na madrugada desta sexta-feira (5) ao sair em público com um look ousado, composto por meia-calça e sutiã. A esposa de Kanye West estava acompanhada do cantor quando foi fotografada saindo para jantar em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O estilo excêntrico de Bianca Censori já foi alvo de polêmicas anteriormente. Desta vez, a arquiteta impressionou ao dispensar o uso de calcinha, deixando a intimidade exposta sob a meia-calça de renda.

Nas fotos que viralizaram nas redes sociais, a esposa de Kanye West improvisa o uso de um bolsa preta para esconder a genitália. Entretanto, a arquiteta não se preocupou em tapar o glúteo desnudo, desfilando com o bumbum à mostra e sem calcinha.

A estratégia de Bianca ao cobrir a genitália ocorre devido ao artigo 314 do código penal da Califórnia, EUA. O regulamento determina que é proibido exibir ou ajudar a exibir as partes íntimas em espaço público, onde outras pessoas podem se sentir ofendidas e assediadas. O infrator pode ser penalizado em até 1 ano de prisão.

Bianca Censori last night 🔥 pic.twitter.com/BGDwjW30bY — not bianca censori (@YeReposted) April 4, 2024