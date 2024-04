Reprodução/Instagram - 04.04.2024 Xuxa dividiu momento de exercício com fãs nesta quinta (04)





A apresentadora Xuxa Meneghel postou fotos nesta quinta (04) se exercitando durante uma aula de pilates.

"Aula de pilates com Aline Fontes", escreveu a veterana na legenda da publicação. Nos comentários da postagem, os fãs de Meneghel a enalteceram pelo exercício realizado.

"Nossa não é qualquer novinha que faz isso. Parabéns, Xuxa! Em forma", elogiou uma seguidora.

"No pain no gain, rainha", brincou um segundo. "Lacra até se exercitando. Impressionante. Te amo, Xu!", se declarou um terceiro.



