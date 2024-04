Reprodução Instagram - 4.4.2024 Paula Amorim

Ex-BBB e vencedora do reality "No Limite", a influenciadora Paula Amorim, de 35 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para atualizar o estado de saúde depois de ter sofrido um aborto espontâneo recentemente .





"Eu sumi esses dois dias, mas me dei um tempo que não tinha me dado. Estão acontecendo várias coisas que não são tão legais, tudo de uma vez, então precisei assimilar tudo", iniciou ela, que se afastou das redes sociais nos últimos dias.





Paula ainda relatou que teve uma queda na imunidade e destacou que a garganta não estava muito boa. "Aí minha imunidade baixou, minha garganta não está boa, estou tossindo bastante. Esta semana vimos que minha ferritina e meu ferro estão muito baixos, vou ter que tomar intravenoso. Também estou tomando vitaminas pra dar uma regulada no organismo", explicou.





"Então me dei esse tempinho pra me organizar, botar a cabeça no lugar", finalizou. Paula e o companheiro, Breno Simões, estavam grávidos pela segunda vez. A ex-BBB perdeu o bebê no terceiro mês da gestação. Paula e Breno já são pais de Theo, de 1 ano e 8 meses.





