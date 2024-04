Reprodução Fred Nicácio detona Paulo Ricardo após cantor ignorar Davi no 'BBB 24'

O médico e ex-BBB Fred Nicácio se manifestou sobre o climão entre o participante do "BBB 24" Davi e o cantor Paulo Ricardo. Na festa desta quarta-feira (3), o artista ignorou o baiano durante uma sessão de abraço com outros confinados.

Através das redes sociais, Fred Nicácio lamentou a situação que Davi foi envolvido. "É DE CORTAR O CORAÇÃO! Vai falar que não viu? Justamente a pessoa que o BRASIL inteiro tá vendo, o cantor antiético @PauloRicardo não vê", criticou.

O ex-BBB também avaliou a cena como uma atitude racista do artista. "Não somos nós que vemos racismo em tudo, vocês que literalmente fingem não nos ver ou fingem não ver o racismo podre de vocês!", detonou.

As câmeras do reality registraram o momento em quem Paulo Ricardo abraça e cumprimenta todos os participantes confinados, exceto Davi, que também estava presente na roda.

Em outro ângulo, mostra que o Davi realmente foi ignorado pelo Paulo Ricardo. pic.twitter.com/nUKsEAVEfl — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 4, 2024









