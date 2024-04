Reprodução/Instagram - 03.04.2024 Deborah Secco tirou fotos ao lado de Pitel nesta quarta (03)





A atriz Deborah Secco encontrou Giovanna Pitel, x eliminada do BBB 24, após a eliminação da participante.



"Falei ontem que queria reencontrar a Giovanna Pitel e olha quem passou pelo estúdio hoje? Ah, lindeza! Que você conquiste tudo que merece aqui fora! É linda, inteligente e encantadora!", escreveu ela no X, antigo Twitter.

"Sucesso pra ela!", desejou um seguidor para a eliminada. "Eu vou morrer com esse encontro", brincou um segundo.

"Pitel é uma princesa... É lindo ver o sorriso e a sua alegria nesse acolhimento", parabenizou um terceiro. "A menina Débora e a menina Pitel", comentou uma quarta.



