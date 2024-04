Reprodução/Instagram - 02.04.2024 Apresentadora realizará procedimento cirúrgico





A apresentadora Titi Müller revelou que fará uma cirurgia na coluna na última segunda (01).

"Faz carinha de quem tá ansiosa demais. Vou operar a coluna amanhã, mandem vibes (boas). Gradicida", escreveu ela na legenda.

Leia também Juliano Floss muda visual e platina fios; veja resultado





Nos comentários da publicação, os fãs e amigos de Müller desejaram um bom procedimento para ela. "Eu tenho muita dó da sua coluna. Já é a segunda cirurgia que me lembre", lamentou uma seguidora. "Quarta", respondeu a apresentadora.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Deus te abençoe, boa cirurgia e uma ótima recuperação", desejou uma segunda. "Vai dar tudo certo, acredita!", disse uma terceira.



Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: