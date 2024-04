Reprodução/Instagram - 02.04.2024 Mulher de Belo continuará se exercitando mesmo realizando cirurgia





A influenciadora Gracyanne Barbosa revelou aos seguidores nesta terça (02) que continuará com a rotina na academia após o procedimento cirúrgico que irá realizar.

"Estava muito chateada mesmo. A gente não teve uma melhora que esperava. Falei 'Caramba, tem quatro meses, agora vou ter que operar, então foi tempo perdido porque eu devia ter operado logo'", iniciou ela.

"Me deu um gatilho e eu vim falar com vocês, mas estava muito nervosa e acho que dei uma exagerada", desabafou.

"Mesmo que opere um lado, o outro vai continuar treinando. E vi ontem que é não é só por mim, mas por vocês também", disse ao justificar a retomada de exercícios físicos.

