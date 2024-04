Reprodução/Youtube Deborah Secco relembra sexo com famosa: 'A mulher mais gostosa que já transei'

Deborah Secco abriu o jogo sobre a vida sexual durante o programa 'Surubaum', apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

A atriz relembrou a relação que teve com uma famosa e deixou os apresentadores na curiosidade sobre o relacionamento.





A conversa começou quando o casal questionou se as convidadas preferem engolir ou cuspir sêmen dos parceiros. "Eu nunca cuspi, eu gosto tanto", contou a artista.

Na sequência, ela recordou o momento com a mulher. "Eu tive uma mulher, juro, pra vocês, que era tipo um copo d 'água. [Eu engoli] tudo. E foram vários copos d 'água, assim, na minha cara, molhava meu cabelo, juro. Essa foi sem dúvida a mulher mais gostosa com quem eu já transei. E ela sabe quem é", disparou.

Gagliasso pediu para que a amiga mandasse um beijo para a ex. "Ela sabe quem é, ela sabe. Ela é famosa", comentou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp