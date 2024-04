Reprodução/Instagram - 02.04.2024 Fernanda Keulla sensualizando em Ilha Bela





A apresentadora Fernanda Keulla postou um álbum de fotos em referência à viagem que fez para Ilha Bela. Com um biquíni de oncinha, a musa colocou o corpão para jogo.

"Dumpzinho do feriadinho. Ilha Bela", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, fãs de Keulla aclamaram as fotos. "Muito linda! Arrasou, maravilhosa!", elogiou uma seguidora. "Está linda demais... Deus abençoe Nanda!", desejou um segundo.

"Lindas fotos! Lugar lindo! Você está gata!", enalteceu uma terceira. "Uau, ficou belíssima!", comentou um quarto.



