Reprodução/Globo - 27.03.2024 Lucas Buda e MC Bin Laden avaliaram eliminação de Leidy do 'BBB 24'





Os participantes do quarto gnomo conversaram sobre os próximos paredões nesta terça (02).

O capoeirista Lucas Henrique, em conversa com MC Bin Laden, se perguntou acerca do cenário do próximo paredão. "O que a gente vai fazer hoje, hein gente? Caso Pitel fique, caso Pitel saia", disse ele.

"Votar no Matteus, a não ser que ele seja Líder", declarou Pitel. Então, Lucas Henrique questionou os aliados e procurou saber quem seria o próximo alvo dos companheiros de quarto.

MC Bin Laden revelou que Davi é a segunda opção do funkeiro após Matteus e o capoeirista concordou e também afirmou que o baiano é o seu segundo alvo.

"Acho que essa semana, se uma das meninas pegar o Líder, bota a Giovanna. Se o Matteus pegar Líder acho que bota o Bin. Davi acho que me bota", avaliou Lucas Henrique.

