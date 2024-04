Reprodução Instagram - 2.4.2024 Hunter Schafer e Rosalía

Conhecida pelo filme "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" e pela série televisiva "Euphoria", Hunter Schafer voltou a ser assunto nas redes sociais. Dessa vez, não por conta do trabalho como atriz, mas pelo envolvimento com a cantora Rosalía.





Em entrevista concedida à edição norte-americana da revista GQ, Schafer confirmou os rumores de que ela e a musicista já tiveram um relacionamento. Segundo a atriz, elas se envolveram por 5 meses durante o segundo semestre de 2019, antes da pandemia do novo coronavírus.





"Tenho amizades realmente bonitas com pessoas com quem eu já me envolvi romanticamente", entregou ela durante a entrevista. Embora não esteja mais namorando Rosalía, Hunter garante que a amizade entre elas foi mantida.





Em julho de 2023, a atriz terminou o relacionamento dela com Dominic Fike. O ex-casal havia se conhecido durante as gravações do seriado "Euphoria", da HBO Max. A trama tem duas temporadas e a terceira, que havia sido confirmada, foi adiada por tempo indeterminado.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp