Reprodução/Instagram - 01.04.2024 A apresentadora se declarou para a mãe no último domingo (31)





A apresentadora Sandra Annenberg postou uma foto ao lado da mãe no último domingo (31) e se declarou para ela.

"Trouxe ovinhos de chocolate branco, o preferido da minha mãe. Quando a vida inverte o curso e passamos a cuidar de quem cuidou da gente. Feliz Páscoa, pessoal!", escreveu ela na legenda.





Nos comentários da publicação, os fãs de Annenberg amaram o registro. "Como sua mãe ainda é jovem e bonita! Feliz Páscoa!", elogiou uma seguidora.

"Que lindeza você! Quem me dera se todos os filhos cuidassem das mães assim! Beijo grande pra você e sua mamãe! Feliz Páscoa querida!", desejou uma segunda.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Verdade! Essa inversão é prazerosa, é o mínimo que podemos devolver aos nossos pais. Amor sem limites", opinou uma terceira.

Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: