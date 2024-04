Reprodução Gretchen detona participação de Fernanda no 'Mais Você': 'Arrogante'

A cantora Gretchen detonou a participação de Fernanda Bande no programa "Mais Você" desta segunda-feira (1º). A ex-BBB encarou uma conversa polêmica com Ana Maria Braga após ser eliminada do reality na última noite.

Através do Twitter, Gretchen se manifestou sobre o comportamento de Fernanda no café da manhã com a apresentadora.

"Vou ser bemmmm clara no meu comentário sobre a Fernanda. Mal educada, grossa e se acha. A Ana Maria é uma apresentadora e tem que ser no mínimo respeitada. A pessoa a que eu me referi foi a Fernanda. A Ana é maravilhosa", destacou a ex-participante de "A Fazenda".

Ainda na rede social, Gretchen apontou que a ex-BBB não se dá bem com publicidades. "Não inventem nem coloquem palavras na minha boca. Fernanda é arrogante. Não tem filtro. E esse tipo de gente não se cria com patrocinadores".

Fernanda Bande foi eliminada do "BBB 24" no último domingo (31). A ex-sister disputou o paredão contra Beatriz e Giovanna Lima. Ela deixou o confinamento com 57,09% dos votos.

