Rico Melquiades postou uma foto do antes e depois da cirurgia de lipoaspiração que realizou recentemente.

"Vou mostrar a vocês o resultado da minha lipo ultra hd depois de 8 dias", escreveu ele na legenda. "Tirei a gordura e injetei no peitoral", revelou Melquiades.

"1 dia após a cirurgia fiquei assim", mostrou ele. "3 dia depois da cirurgia já estava sem nenhum hematoma por conta dessas fitas chamadas tape", detalhou.

Nos últimos dias, Rico Melquiades postou um vídeo de momentos antes de fazer o procedimento cirurgico.

