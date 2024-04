Reprodução/Instagram - 01.04.2024 Ator colocou o corpo para jogo em publicação feita nesta segunda (01)





O ator Rainer Cadete postou fotos sensuais nesta segunda (01). "Arraste pro lado pra tirar a toalha", escreveu ele na publicação.

Nos comentários, os fãs do artista aclamaram o ensaio. "Quanta maldade, te odeio 1° de Abril", brincou um seguidor. "A pressão até caiu", opinou um segundo.



"Faça isso não, conosco meros mortais. Eita nem guindaste me tirava", ironizou um terceiro. "Deixa logo essa toalha cair", pediu um quarto.

Rainer Cadete é um ator conhecido nacionalmente pelos trabalhos do artista na TV Globo. O último projeto que participou foi em 2013. com a novela "Terra e Paixão" de autoria de Walcyr Carrasco.

