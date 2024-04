Reprodução/Instagram - 01.04.2024 A cantora posta diariamente a rotina de exercícios na academia





A cantora Jojo Toddynho postou um vídeo treinando na academia e mandou uma mensagem motivacional para os fãs nesta segunda (01).

“Eu, antigamente, odiava a segunda-feira, mas depois que aprendi que a segunda-feira é a segunda chance que temos de recomeçar, e mudar mais uma vez a nossa história, aí as segundas-feiras passaram a ser as melhores para mim”, desabafou ela.



Nos comentários da publicação, os fãs da cantora a elogiaram. "Poxa tá ficando uma tremenda gostosa", enalteceu um seguidor. "Cada vez mais gata!", disse um segundo.

"Já dá para ver a diferença, tá ficando cada dia mais gostosa", opinou um terceiro. "Queria eu ter uma cinturinha dessa", desejou uma quarta.



