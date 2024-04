Reprodução / Instagram e X Jojo Todynho se compara a Dercy Gonçalves: ‘O povo tirava ela para doida’

Nos Stories do Instagram na madrugada desta segunda-feira (1), Jojo Todynho comparou a própria personalidade com a de Dercy Gonçalves. Para a cantora, as duas são espontâneas e sem papas na língua.

"Estava aqui assistindo aos vídeo da Dercy Gonçalves. Eu sou muito parecida com ela, meu Deus!”, começou a funkeira.

“A Dercy pintava, e o povo tirava ela para doida. Só que eu tenho alma de Dercy com 27. Quando eu chegar à idade dela, vão me internar, certeza. Se eu estiver lúdica, vou estar hablando à beça", afirmou Jojo.

Ainda nos Stories, Jojo também comentou a vontade de ser mãe logo. "Minhas amigas falam 'você é maluca de morar naquela casa sozinha'. Sozinha, não. Moramos eu e Deus. Quando acabar a obra, meus cachorros voltam. Moramos eu, Deus e meus cachorros. E, em nome de Jesus, em breve, meu filhote. Não tem nem grilo para perturbar", brincou.

