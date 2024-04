Reprodução/Instagram - 01.04.2024 Anitta fez 31 anos no último sábado (31)

A cantora Anitta postou um texto em homenagem aos 31 anos que completou no último sábado (30). A artista se emocionou com a comemoração e escreveu um pouco a respeito da sensação ao fazer aniversário.



"Estou acordando agora depois de tantas celebrações. Dormi por 24 horas. Acabou março, acabou a comemoração. A gente foi para uma boate depois do show e eu ofereci para o dono que eu pagaria o que ele quisesse para o meu DJ ir tocar funk", iniciou ela.





"O Lucas, que é bailarino, foi lá tocar funk para a gente. A gente ficou muito louco! Só acordei agora porque eu tenho que trabalhar, se não, ficava na cama. Que aniversário épico. Foi o melhor da minha vida!", disse a cantora.

Nos comentários da publicação, os seguidores aclamaram o aniversário da cantora. "Te amamos. Você merece tudo de mais incrível!", desejou um fã. "Anitta, você merece tudo, tudo, tudo!", enalteceu um segundo.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Seja feliz e brilhe sempre!", comentou um terceiro. "Te amamos muito, você sempre será a mais mais", elogiou um fã clube de Anitta.



Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: