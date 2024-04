Reprodução Instagram - 1.4.2024 Ana Hickmann com o filho Alezinho

Apresentadora do "Hoje em Dia", na Record, Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (1º) para se declarar ao primogênito e filho único dela: Alezinho, de 10 anos, fruto da antiga relação com Alexandre Correa.







"Meus dias são mais felizes ao seu lado! Meu maior companheiro. Que você continue irradiando luz e conquistando todos a sua volta", escreveu ela como legenda de uma postagem feita no Instagram.





No entanto, na última semana, tanto Ana quanto Alexandre foram advertidos pela Justiça em relação à exposição midiática do filho deles. Isso devido ao polêmico embate judicial que o ex-casal enfrenta desde que Correa agrediu Hickmann em novembro de 2023.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Após a agressão, a apresentadora se separou do empresário. Recentemente, o herdeiro, Alezinho, acabou sendo exposto quando o patriarca publicou um vídeo no qual a criança negava o episódio de violência narrado pela mãe. A justiça, então, advertiu Hickmann e Correa sobre a exposição de Alezinho nas redes sociais.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: