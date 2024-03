Reprodução/Instagram Filha de Ewbank e Gagliasso ajuda a mãe a esconder ovos para os irmãos e encanta

Neste domingo (31), Giovanna Ewbank surpreendeu os seguidores ao compartilhar como passou a Páscoa com os filhos, Titi, Bless e Zyan.

A apresentadora mostrou a filha mais velha preparando a caça aos ovos para os irmãos mais novos e o tamanho da menina chamou a atenção dos internautas.





Enquanto as duas criavam uma massinha para criar as pegadas do coelho pela casa, Bless distraia o irmão mais novo.

"A caça aos ovos dessa Páscoa foi diferente. É gente, nossa filhinha cresceu, quem diria, Titi nos ajudou a esconder os ovos enquanto Bless distraía o Zyan! E foi uma delícia!", comentou a matriarca nas redes sociais.

Nos comentários, os fãs resgaram elogios para a família. "A Titi já faz as pistas com você? Quanto tempo eu dormi?", brincou uma; "A Titi enorme e o Bless fofo falando para Bruno levantar o Zyan na árvore para levar o ovo, bem atencioso", comentou outra; "Que lindo amor entre irmãos", declarou uma terceira.

