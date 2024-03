Reprodução/Instagram Irmã de Deolane nega R$170 mil e ela brinca: 'Mãe da Larissa Manoela'

Deolane Bezerra teve dinheiro negado pela irmã, Daniele Bezerra, ao tentar bancar um jatinho para levar um amigo até o Pará.

A ex-A Fazenda pediu por R$ 170 mil a advogada, que é a responsável por gerenciar o dinheiro da família. Nos Stories do Instagram, a influenciadora exibiu a conversa entre as duas.





"Eu não vou pagar esse negócio de helicóptero para Giliard, não. Mãe, R$ 100 mil a Deolane quer que eu pague para mandar Giliard não sei pra onde", comentou Daniele.

Após corrigir o valor para a irmã, Deolane detalhou: "R$ 170 mil. A Talita vai junto. E outra, eles vão de helicóptero para o aeroporto e do aeroporto eles vão de jato. Você também tem que procurar uma pista de pouso lá".

"Não vou pagar", ressaltou Daniele. "Vai, sim. Deixe o bichinho", disse, então, Deolane.

Com a repercussão do vídeo entre as irmãs, a influenciadora comentou um post no Instagram e relembrou a briga financeira da atriz Larissa Manoela. "Tem a mãe da Larissa Manoela e tem a irmã da Deolane", brincou ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp