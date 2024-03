Reprodução O ator foi detido pelas autoridades devido relógio de luxo não declarado

O ator norte-americano Arnold Schwarzenegger, de 76 anos, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para agradecer ao carinho que vem recebendo dos fãs após a cirurgia para colocar um marca-passo no coração.



No Instagram, ele disse: "obrigado! Recebi tantas mensagens gentis de todo o mundo, mas muitas pessoas perguntaram se o meu marca-passo vai causar problemas com a 2ª temporada de Fubar. Absolutamente, não. Estarei pronto para filmar em abril, e você só pode vê-lo se realmente estiver procurando por ele".

O Schwarzenegger, que é ex-governador da Califórnia, comentou a cirurgia em seu podcast, Arnold's Pump Club. Ele conta que estava passando por uma recuperação após três cirurgias cardíacas com o coração aberto. Com as informações dadas pelo ator de filmes de ação, os fãs começaram a ficar preocupados com o estado de saúde dele.

"Na segunda-feira passada, fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais uma máquina: ganhei um marca-passo. Em primeiro lugar, quero que vocês saibam que estou muito bem! Fiz minha cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira, já estava em um grande evento ambiental com minha amiga e também defensora do fitness, Jane Fonda. Ninguém jamais imaginaria que comecei a semana com uma cirurgia", declarou o ator.

