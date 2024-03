Reprodução/Instagram Angélica

A apresentadora Angélica, de 50 anos, chocou a internet com um relato sobre sua viagem à Dubai. A apresentadora participou do programa da GNT "Que História é Essa, Porchat?", na noite da última quarta-feira (27), e contou da vez que ficou com o mamilo de fora.



Em uma viagem à Dubai, a loira estava com a família em um parque aquático quando decidiu que iria em um brinquedo mais radical. A escolha foi para agradar o filho Benício, mas o resultado acabou deixando-a de saia justa. "Fazer bonito para os meus filhos", brinca.

Angélica e Benício foram no brinquedo, que era feito com uma boia dupla. A apresentadora diz que o início era tudo calmo, com a água no joelho. Mas, o filho da dupla de apresentadores desviou o caminho e levou os dois para uma "presepada".

A boia acabou parando na frente de uma grande parede e ela logo percebeu que Benício estava aprontando alguma coisa. "Eu conheço essa cara. Veio uma onda e me lavou. O mamilo pra fora, o cabelo torto, e eu só fiz assim: 'filho da p*' Foi só o que eu consegui fazer", diz a loira rindo.

Após o banho que tomou com a onda do brinquedo, ela disse que começou a xingar o filho, enquanto estava descabelada e com o mamilo de fora. "Eu tive um surto! Porque quando a onda passou, eu estava naquele estado que falei, e aí eu abri o olho, assim, e disse: 'Seu desgraçado! Eu vou te matar! Foi quando eu olhei e tinha outra boia na minha frente com uma criança", disse a global.

No momento que tudo aconteceu, uma criança brasileira reconheceu a apresentadora em Dubai. "A menina que podia ser uma japonesa, chinesa, indiana, americana... Ela era o quê? Ela fez assim: 'Você é a Angélica?'", afirmou a loira.

