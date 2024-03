Reprodução/Instagram - 27.03.2024 Atriz falará do assunto em livro de memórias





A atriz Rebel Wilson contou em entrevista que perdeu a virginidade aos 35 anos. Em entrevista à revista People, a artista se abriu e detalhou um pouco mais acerca do assunto, que será abordado no livro de memorias Rebel Rising.

“As pessoas podem esperar até estarem prontas ou até estarem um pouco mais maduras. E acho que isso pode ser uma mensagem positiva. Obviamente, você não precisa esperar até chegar aos trinta, como eu, mas não deve sentir pressão quando jovem”, iniciou Willson.





“Houve um momento em que pensei ter dito ao meu melhor amigo: 'Ah, sim, só fiz isso para acabar logo com isso', quando tinha 23 anos, só para realmente evitar as perguntas. Normalmente eu simplesmente sairia da sala quando a conversa estivesse acontecendo. E então as pessoas disseram: 'Oh, aos 24 anos, é tão tarde.' E então estou sentada aqui pensando: 'Oh meu Deus, meu número é 35. Vou parecer a maior perdedora'", detalhou ela.

Rebel Wilson também avaliou a sexualidade e a experiência em relacionamentos após o desabafo. “É absolutamente incrível, se eu tivesse nascido 20 anos depois, provavelmente teria explorado mais minha sexualidade. Eu simplesmente sabia que me sentia atraída por homens e isso era normal", começou.

"E então, provavelmente mais depois da morte do meu pai, percebi que mesmo que eu considerasse o casamento uma coisa terrível e uma perda de tempo, comecei a me abrir para isso. E só anos depois, conhecer mulheres e ter sentimentos por uma mulher, e isso, eu só acho que é um sinal de onde a sociedade estava", finalizou.

