Reprodução/Instagram - 27.03.2024 Apresentadores assumiram relacionamento em março de 2024





A apresentadora Ana Hickmann utilizou as redes sociais nesta quarta (27) para postar uma foto ao lado do namorado Edu Guedes.



""Vida, amor", escreveu ela. Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o relacionamento em março de 2024.





Leia também Heloisa Périssé recorda experiência de 100 dias de transa com o marido

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu o casal quando assumiu o namoro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Nos comentários da declaração, famosos e seguidores do casal enalteceram a relação. "Você merece", disse Blogueirinha. "Felicidades", desejou Pabllo Vittar. "Casalzão", elogiou Luisa Sonza.

Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: