A atriz Mel Maia publicou um vídeo da rotina de exercícios que pratica na academia ao lado da personal trainer May Faria. "Transformar essa Mel Maia em uma máquina", escreveu Faria.

No vídeo, as duas aparecem interagindo e a atriz realiza os exercícios com supervisão da personal.





Nos comentários da postagem, Mel Maia se divertiu com o vídeo publicado pela professora. "May, você é fod*na! Quando eu crescer, quero ser igual a você", comentou ela.





"Com essa professora maravilhosa, ela vai longe!", elogiou um seguidor. "Mel maravilhosa", acrescentou um segundo.

