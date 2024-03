Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Murilo Benício e o filho Pietro





O ator Murilo Benício publicou fotos nesta segunda-feira (25) com o filho Pietro, fruto do relacionamento do artista com Giovanna Antonelli.

"Dia de trabalhar com o filhão", escreveu ele na legenda. Nos comentários da publicação, os fãs do veterano se perguntaram se o caçula de Benício é filho de Alessandra Negrini ou de Giovanna Antonelli, visto que o ator possui filhos com as duas atrizes.





"Esse é o filho desaparecido da Alessandra Negrini", comentou um seguidor. "Não! Esse é o filho da Giovanna Antonelli", respondeu um segundo. "Lindos. Ele é a tua cara", elogiou um terceiro.

"Nossa! Bem parecidos", avaliou um quarto. "Pai e filho?? Fisicamente não se parecem. Mas são muito bonitos!! Parabéns a ambos!", opinou uma quinta.

Pietro Antonelli Benício, de 18 anos, é filho do casal de atores. Além do caçula, Murilo Benício possui um filho com a atriz Alessandra Negrini: Antônio Benício Negrini, de 27 anos.

