Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Influenciadora publicou um registro ao lado da filha nesta segunda (25)





A influenciadora digital Bruna Biancardi postou uma homenagem à filha Mavie nesta segunda-feira (25). Na publicação, ela aparece segurando a primogênita no colo.



"Já passamos por tantas coisas juntas.. e é só o começo! Te amo, minha vida", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da postagem, os seguidores de Biancardi elogiaram a declaração. "Só o início de uma vida conjunta cheia de amor, carinho e muito respeito", desejou uma fã. "Que lindas!", enalteceu uma segunda. "Que fofura!", comentou uma terceira.

Mavie, de 5 meses, é fruto do relacionamento de Bruna Biancardi com o jogador de futebol Neymar. Os dois se conheceram em 2021 e assumiram o namoro em 2022, mesmo ano em que terminaram pela primeira vez.

Em 2023, eles reataram, a influenciadora engravidou e descobriu uma triação por parte do jogador, terminando o namoro.

