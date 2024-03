Reprodução/Instagram - 22.03.2024 Influenciadora Mirela Janis sofre críticas sobre o corpo e lamenta ataques





Mirela Janis perdeu a paciência e desabafou nas redes sociais sobre as críticas ao corpo e a aparência dela. Recentemente, a influenciadora compartilhou um vídeo dançando com um elefante e recebeu uma série de comentários negativos.



Nos stories do Instagram, a também dançarina desabafou ao se deparar com as opiniões maldosas dos internautas e pediu fim aos comentários.





"Eu posto um vídeo e sempre focam no corpo, e o pior é que quando vou ver sempre é seguidor. Eu postei vídeo dançando com elefantes porque sou dançarina, gosto de dançar e é o meu trabalho", começou ela.





Em seguida, Mirela revelou que a maioria das falas negativas sobre o corpo dela em sua publicação eram feitos pelo público feminino: "Tinham pessoas falando: 'Três elefantes no vídeo', 'Flácida', 'Vai fazer uma lipo na perna' e todas mulheres", continuou ela, que disse que não se abala mais com esse tipo de ataque, mas que está ficando cansativo e está cansada.

"Estou falando isso não é porque me importo e fico mal não, mas é cansativo, maçante e me faz questionar até onde vai o ser humano. Tantas pessoas se suicidam porque não aguentam esse desse tipo de coisa, mas a internet insiste e está cada vez mais tóxica, malvada. Quando será que isso vai parar?", questionou.

