Reprodução / Instagram Mirela Janis se casa com Yugnir usando vestido de R$ 200 mil

Influenciadora Mirela Janis se casou com Yugnir Ângelo em uma luxuosa cerimônia em João Pessoa, Paraíba. O vestido da noiva, criado pelo estilista Paulo Dolce, foi avaliado em R$ 200 mil e contou com aplicação de cristais Swarovski.

Com saia bufante, decote princesa e mangas em renda, o vestido apresentava um véu longo e tiara baixa. O noivo, por sua vez, escolheu um terno cinza tradicional com colete, enquanto as damas de honra usavam vestidos longos em tom de rosa seco.





A festa para 350 convidados contou com a presença de famosos, como Deolane Bezerra, Marina Ferrari, Adriane Galisteu e Gabi Martins, e custou cerca de R$ 2 milhões.

Yugnir é irmão de Camilla Ângelo, esposa do jogador Hulk, e já foi noivo da cantora Marília Mendonça.





