Após terem se casado na Bahia no último dia 16, a influenciadora Mari Saad e o ator Rômulo Arantes Neto viajaram à Veneza, na Itália, para curtirem a lua de mel deles. Na manhã desta segunda-feira (25), os recém-casados compartilharam algumas fotos da viagem.





O casal, no entanto, tem outro destino marcado além da cidade italiana. Trata-se de Portugal. Recentemente, Saad explicou que foi à Itália antes do marido por motivos de trabalho e reiterou que ele a encontraria lá e, depois de uma temporada em Veneza, iriam ao outro país europeu.

"A gente se encontrará lá na Itália, onde começa a lua de mel. A viagem acaba em Portugal. Acho que vai ser o máximo. Nesses próximos dias, estou viajando solo para trabalhar", disse a influenciadora à época.

Conhecido pelos papéis defendidos em novelas, Rômulo Arantes Neto se casou com Mari Saad no dia 16 deste mês. O casamento aconteceu em Itacaré, na Bahia. A cantora e compositora Preta Gil foi uma das celebridades da classe artística que marcaram presença no evento.

