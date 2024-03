Reprodução Instagram - 31.1.2024 João Gomes e o filho primogênito Jorge

Convidado do "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (25), o cantor João Gomes contou do parto de emergência que a noiva dele, Ary Mirelle, foi submetida. Jorge, primogênito do casal, já está com 2 meses de vida.







"Era um desejo antigo, queria muito que esse dia chegasse e chegou. A gente sofreu com o parto de emergência e ali o pensamento só dizia: 'Será que não vou conseguir conhecer esse cara?'", pontuou o músico, que tentou tranquilizar a companheira, mas admitiu temer pela vida do herdeiro.

Leia também João Gomes comemora 2 meses de filho vestido de Stitch





Ary Mirelle precisou passar por uma cesárea emergencial quando estava com 27 semanas de gestação. O procedimento foi priorizado para evitar complicações na saúde de Jorge em um possível parto prematuro.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Pai de primeira viagem, João ainda explicou como tem sido a partenidade. Ele ainda ressaltou um dos momentos de cuidado com o filho, na hora do banho. "Fico ali olhando, ela [Ary] não deixa eu fazer muita coisa, não. Dou banho, o banho é o melhor, ou então quando bota para dormir ou acorda o menino. Acho que o pai só faz acordar", disse no programa.







+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:

$ $ $ $