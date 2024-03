Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Lucas Henrique não recebe foto de Camila Moura no BBB 24





Parece que o clima pesou no BBB 24. Os participantes participaram de uma ação na manhã desta segunda-feira (25) e ganharam ovos de Páscoa com fotos de suas famílias e se emocionaram. No entanto, em meio à polêmica de traição, Lucas Henrique recebeu uma foto apenas com suas irmãs e mostrou preocupação ao não ver a ex-esposa, Camila Moura.

Momentos depois de receber o presente, Lucas sentou sozinho e encarou a foto do seu ovo de Páscoa em silêncio até que Fernanda se aproximou. A sister observou que as irmãs do brother ainda não tinham aparecido em vídeos do Presente do Anjo e o capoeirista confirmou. O curioso para o brother é que mais uma vez sua esposa, que agora é ex-esposa, não apareceu.





















Nas redes sociais, internautas reagiram ao momento. Entre os usuários do X, antigo Twitter, a ex-BBB Eslovênia Marques escreveu: "A cara do Buda está bizarra... será que ele já se ligou que algo está errado? Kkk".



Há três semanas, quando Lucas venceu a Prova do Anjo, Camila Moura não enviou vídeo para o marido no Presente do Anjo. E é claro que a reação do carioca, ao perceber que a companheira não havia mandado um recado, também viralizou na web.

