Reprodução/Instagram MC Daniel compra nova mansão de R$8,5 milhões; veja imagens

MC Daniel compartilhou com os seguidores uma nova conquista ao comprar uma mansão no Rio de Janeiro. O imóvel fica localizado no luxuoso condomínio Jardim Marapendi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

O cantor desembolsou R$ 8,5 milhões e será vizinho de Jade Picon. Antes dele, o jogador de Gabigol mostrou interesse em alugar o espaço, que foi casa do miliciano Marquinho Catiri, assassinado em 2022.





A "Fafaland", apelido dado a mansão, tem cerca de 800m², seis quartos, sendo quatro deles suítes, 12 banheiros, vaga para cinco carros e piscina.

O térreo conta com sala de jantar, sala de cinema, jardim de inverno, lavabos, cozinha, louceiro, lavanderia e Living em vários ambientes (junção de vários cômodos). Já no segundo se encontram o escritório, sala íntima, sala de televisão, quatro suítes e varandas cobertas.

A casa ainda possui sauna, espaço gourmet, horta orgânica e casa de hóspedes com dois quartos.





"Tá aí, mais uma conquista aí, Deus é maravilhoso, é Pai, não é padrasto. Vambora, RJ! Acredita! Agora sou um morador oficial do RJ", comemorou MC Daniel ao revelar a novidade para os seguidores.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp