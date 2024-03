Reprodução/Instagram - 22.03.2024 Atriz desabafou com seguidores nesta sexta (22)





Isis Valverde desabafou acerca da doença celíaca, condição autoimune em que o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten. Em um vídeo postado nas redes sociais nesta sexta (22), a atriz detalhou um pouco mais da rotina dela com a doença.



"Gente, eu estou aqui para falar de um assunto que foi muito falado nas minhas redes", iniciou a artista. "Não foi fácil. Não é fácil. Você se sente muito mal no início. Já aconteceu de eu não ir para o set porque eu passei muito mal", revelou ela.

"Eu descobri muito novinha. [...] Eu fui em vários médicos e tive vários diagnósticos. Descobri que eu estava anêmica, anoréxica e depressiva. Fiquei muito magra aos 19 anos", detalhou Valverde.

A atriz também contou sobre alguns sintomas que sentiu após o diagnóstico da doença, como cansaço e quedas de cabelos e unha.

Isis Valverde revelou que uma dermatologista descobriu a doença celíaca da artista e explicou para ela como lidar com a condição. "Foi muito barra pesada no início. A doença celíaca não era algo muito comum. Não tinha muitas opções sem glúten", disse ela.

No final do relato, a artista aconselhou às pessoas que também apresentam a condição a procurar alimentos sem glúten. "Hoje eu já não tenho mais problemas", finalizou Isis Valverde.



