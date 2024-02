Reprodução/Instagram Pyong Lee entrega preferência sexual polêmica e surpreende; veja

Pyong Lee abriu o jogo sobre a vida sexual e acabou viralizando nas redes sociais ao defender uma preferência polêmica.

Em uma brincadeira em uma roleta, o influenciador foi questionado se era contra ou a favor do "fio terra". A prática consiste em estimular e penetrar a região anal do homem com os dedos, principalmente em relação heterossexual.





"Sou super a favor. Super. Gosto, amo. Gosto muito", afirmou ele no podcast de Erika Schneider e Carla Prata, o Pod Trash.

O ex-BBB ainda detalhou: "Sou bem liberal na cama".

Curiosa, Erika questionou ao convidado se "vale tudo". "Comigo, sim. Tudo, tudo liberado. Também amo de receber lambidas na 'custura'", completou se referindo região do períneo, entre o saco escrotal e o ânus.

Pyong também refletiu sobre a relação dos homens com o sexo. "Muito homem tem preconceito com isso, mas é porque nunca provou e não sabe que é gostoso. Aí [a parceira] chegou um pouco abaixo das bolas e ele já rejeita. É uma zona erógena, é prazeiroro e gostoso. E é por isso que gosto. Se não tivesse nada de agregador, diria que tanto faz. Mas é bom", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: