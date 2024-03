Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Preta Gil revela últimas mensagens com Liana Padilha antes da morte da cantora





Preta Gil usou as redes sociais para abrir o coração e desabafar sobre a morte da cantora Liana Padilha, do duo NoPorn. A artista morreu nesta quarta-feira (20), aos 60 anos, e estava em tratamento contra um câncer.

No Instagram, Preta lamentou a notícia e fez uma homenagem para a amiga de longa data. "Brilhe aí onde você estiver, minha amiga querida", escreveu ela na publicação.





A cantora ainda resgatou a última conversa que teve com a amiga antes da morte e trouxe uma reflexão para os seguidores. "FALE QUE AMA, que bom que disse isso muitas vezes para você", continuou a artista.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



Na conversa, Liana aparece respondendo um Stories em que Preta está no hospital tratando do câncer. "Força Pretinha. Estou no Hospital Oswaldo Cruz e talvez faça o 2º procedimento hoje. Tenho que refazer alguns exames antes. Beijo", detalhou Liana.

Preta, então, respondeu: "Como você está? Emanando luz para você". Após receber um áudio de 41 segundos da amiga, Preta ainda perguntou: "Tá precisando de alguma coisa, amor? Te amo".

Liana disse: "Eu também te amo e todo dia penso em você boa e curada".

Para finalizar, Preta mandou um último recado nos Stories para Liana: "Obrigado por me passar positividade!!! Te amo pra sempre!!".

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: