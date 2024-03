Reprodução Instagram - 21.3.2024 Ava, filha de Samuel Rosa e Laura Sarkovas

Nasceu, na última quarta-feira (20), Ava, filha do cantor Samuel Rosa, de 57 anos, e de Laura Sarkovas, de 30. Esta é a terceira experiência do músico na paternidade, já que é pai de outros dois filhos: Juliano, de 25, e Ana Alvarenga, de 20.







"Ava finalmente chegou e transbordou meu coração de alegria e amor. Sensação mais incrível que essa não há. Poderia escrever aqui um tantão de coisas, mas estou muito ocupado olhando para ela, ainda que tenha a visão embaçada pelas lágrimas que derramo incessantemente desde hoje às 12:01. E como disse o poeta, 'o mundo tornou a começar'", escreveu ele como legenda de uma publicação feita no Instagram.





Os dois primeiros filhos de Samuel Rosa, Juliano e Ana, são frutos do antigo casamento do cantor com Ângela Castanheira. O atual relacionamento dele com Laura Sarkovas foi iniciado em 2018.

A revelação da gravidez aconteceu somente em janeiro deste ano. Isso porque o casal não costuma compartilhar detalhes da vida pessoal. Samuel Rosa ficou conhecido pela trajetória como guitarrista e vocalista da banda de rock alternativo Skank.

