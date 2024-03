Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Mirella Santos relata primeira relação sexual após parto





Mirella Santos usou as redes sociais para fazer um desabafo íntimo com os seguidores nesta quinta-feira (21). A influenciadora contou que teve a primeira relação sexual com o marido, Gabriel, depois do resguardo pós-parto e desabafou sobre o nervosismo.

"Bom dia, gente! Não tô mais de resguardo, Gabriel quebrou o meu ontem. Quarenta e três dias sem. Mas é aquilo, quando um não quer, dois não fazem", começou Mirella.





A influenciadora confessou que sentiu dores durante a relação e que ficou com medo de algo dar errado.





"Foi pior do que a minha primeira vez, porque você pensa que não vai dar certo, que o pior vai acontecer. Nervosismo, dor. Eu achei que não ia doer, porque eu tive parto normal, se passou uma criança, vai passar", disse aos risos. "Mas doeu, quase pedi para parar, mas deu certo. Aconteceu como tinha que acontecer", contou.

Mirella ainda revelou que recebe muitas perguntas sobre usar anticoncepcional após a primeira gravidez. "Nunca usei anticoncepcional, mas depois que tive a minha menina, comecei a pensar nisso. Nunca engravidei sem tomar. Vou seguir a minha vida sem tomar e não vou engravidar", finalizou.

