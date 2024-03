Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Recém-separada, Letícia Spiller 'flerta' com ex-BBB Nizam após foto de sunga





Será que vem date por aí? Leticia Spiller movimentou as redes sociais ao flertar publicamente com o ex-BBB Nizam nesta quarta-feira (20). O ex-participante da 24ª edição do reality show compartilhou uma foto de sunga e ganhou elogios da atriz, que comentou A atriz comentou "aff" e emojis de foguinho.

O ex-brother, então, retribuiu a mensagem com emojis de corações, deixando os fãs com a pulga atrás da orelha sobre um possível envolvimento entre os dois. "Eita como é sapeca", brincou um. "Formariam um casalzão", comentou outro. "Amei", disparou um terceiro.

















Spiller está solteira desde o fim do casamento com o músico uruguaio Pablo Vares, de 33 anos, com quem estava junto há sete anos. A separação se tornou pública em novembro de 2023, após rumores de crise. Até janeiro de 2024, o artista ainda comentava nas publicações dela nas redes sociais.

Em entrevistas, a atriz contou que o amor entre os dois tomou outro lugar em sua vida e o término significou para ela o mesmo que "encerrrar um ciclo".

