Reprodução/Instagram Morre MC Elloco, dupla de brega funk com Shevchenko

Morreu nesta quinta-feira (21) o artista MC Elloco, dupla de brega funk com Shevchenko, aos 34 anos. De nome de registro Cleiton Silva, o cantor foi encaminhando para uma policlínica na Zona Norte do Recife após sofrer um infarto.

De acordo com os produtores do cantor, MC Elloco sofreu um infarto, foi socorrido, mas não resistiu. A morte foi confirmada na policlínica Amaury Coutinho, no bairro Campina do Barreto. O cantor de 34 anos deixa uma mulher e um filho. As informações são do g1.

De manhã, horas antes do infarto, MC Elloco publicou um Story no Instagram dizendo, "Bom dia, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje?". No último registro publicado, ele aparece buscando o filho na escola.

Com a dupla Elloco e Shevchenko, os MC's emplacaram sucessos com as músicas "Gera bactéria", "Olha o carro do ovo", "Tome empurradão", "Dally", "Ninguém fica parado" e "Toma na pepeka".