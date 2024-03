Reprodução / Instagram Gracyanne Barbosa aceita treinar com Gkay mas avisa: ‘Sem mimimi’

Na última quarta-feira (20), Gkay desafiou Gracyanne Barbosa a treinar com ela algum dia e a dançarina respondeu horas depois aceitando o convite, mas avisou que pegaria pesado.

"Desafio aceito. Agora quero ver quem é boa. Dona Gkay, olha aqui meu músculo. Eu quero saber se isso é sério, porque eu já aceitei. E oh, não tem esse negócio de mimimi não, hein?! Passar mal, vomitar... Vomitou volta pro treino. Desafio feito", disse a esposa de Belo.

"Vou mandar marcar a data e fazer o banner", respondeu a influenciadora.

Essa não foi a primeira vez que Gkay desafiou Gracyanne. O assunto voltou a ser comentado por uma seguidora questionar quando seria o treino. "Ela não tem coragem. Ela não tem coragem. Já chamei, mas agora estou desafiando. Bora, Gracyanne. Estou desafiando igual o povo desafia o Popó, bora? Tu não é a boa? Bora? Quero ver tu ir", brincou.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp