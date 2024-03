Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Fernanda Paes Leme está grávida da primeira filha Pillar

A apresentadora Fernanda Paes Leme falou um pouco acerca do inchaço provocado pela gravidez nesta quinta (21).



"Planeta terra chamando Joelma Vieira. Detectada uma grávida que precisa urgente de drenagem", disse Paes Leme ao marcar a profissional no story do Instagram.

Leia também Joelma tem passaporte apreendido por dívida trabalhista

A atriz está grávida da primeira filha Pillar, fruto do relacionamento da apresentadora com Victor Sampaio.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Nas redes sociais, Fernanda Paes Leme divide a rotina de grávida com os seguidores, mostrando como concilia a vida profissional e a gestação.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: