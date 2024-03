Reprodução/Instagram Mateus Verdelho e Shantal

Grávida pela terceira vez, Shantal Verdelho usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para explicar como tem sido a rotina sexual dela durante a gestação, que já completou 27 semanas. A influenciadora admitiu que não está praticando o ato.





"Não, eu não posso ter [relações sexuais]. Inclusive, acho legal abordar esse assunto, pois sei que muitas mulheres se sentem extremamente inseguras quando precisam dar um tempo das relações, porém o peso do bem maior que é a vida do seu filho se sobressai", contou.





Verdelho ainda refletiu sobre o machismo que algumas mulheres sofrem quando deixam de praticara sexo com os maridos. "A gente vem em uma cultura machista que aí tem aquela frase: 'Se não tiver me oferecendo em casa, me dá o direito de buscar fora'. Já ouvi maridos de amigas falando isso, brincando, mas falando. E aí é o seguinte, eu acho que é aí que você vê se casou com um homem de verdade", argumentou.

Leia também Shantal responde fã que questionou amizade dela com Marquezine





Shantal ainda relembrou que esta não é a primeira vez que ela e o marido fazem uma pausa na prática de relações sexuais. Segundo ela, na gestação de Domenica, hoje com 2 anos, o casal também deixou de se relacionar sexualmente. "Não é a primeira vez que passo por isso", destacou.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"E aí o pior é que você pensa: 'Ah, mas depois que o bebê nascer tá liberado'. Não, você ainda tem o período do resguardo ali, e às vezes o seu período para conseguir voltar a ter relação é maior que o período do resguardo. É um tempo longo", acrescentou.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: