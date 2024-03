Reprodução/Instagram - 15.03.2024 A artista utilizou as redes sociais nesta sexta (15) para rebater as críticas que recebeu após engravidar

A artista MC Mirella rebateu as críticas que recebeu após ter se tornado mãe, na manhã desta sexta (15). Nos stories do Instagram, a cantora abriu uma caixa de perguntas para interagir com os fãs e falou um pouco do assunto.



“Acho que se achar bonita é um defeito, é um problema para as pessoas, juro. A minha barriga melhorou bastante, mas ainda não voltou como era. E se não voltar, eu estou tranquila para fazer uma lipo, tá? E é isto", iniciou ela.

A funkeira aproveitou o desabafo para conscientizar os seguidores em relação a comentários desnecessários ao corpo alheio. “Me poupe. Porque você ser bonita, sexy, enfim, o que for, não tá só na sua barriga, meu amor. Precisa de muitas outras coisas para você ser. Então se você não é, problema seu, se você não tem isso, tá? Vai cativar isso aí em você e pare de ser infeliz, encher o saco dos outros", opinou.



A artista ainda contou que é alvo de comentários maldosos por parte do público feminino. “É um tanto de mulher recalcada que fica aqui no meu Instagram, enchendo meu saco. Vá caçar o que fazer, mulher. Me garanto com o corpo que eu tiver, de olhos fechados, você acredita?”, provocou ela.





“Estou falando porque realmente apareceu uma louca aqui que, infelizmente, eu acabei caindo na mensagem dela, mas eu já dei logo um fecho. Vamos se enxergar né, minha linda, porque você tá vindo me chamar de feia, mas se olha no espelho, porque feia é tu", rebateu MC Mirella.

"Olha, se você gastar o seu tempo um pouquinho mais em ir se arrumar, se cuidar, né, parar de encher o saco dos outros aqui na internet, quem sabe você fica ao meu nível. Beijo”, finalizou ela.

Em dezembro de 2023, MC Mirella deu à luz a Serena, primogênita da artista com o cantor Dynho Alves. Nas redes sociais, a funkeira posta o dia a dia dos primeiros meses de maternidade.

